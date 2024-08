Russell Crowe | siamo andati al concerto del gladiatore e sì ci siamo divertiti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il tour diha fatto tappa a Castiglioncello. Noi eravamo lì, per raccontarvi la trasformazione della star hollywoodiana in animale da palcoscenico. Chiariamo subito un punto.è un bravo cantante. Dopo aver girato l'Italia in lungo e in largo in un lunghissimo tour, che si è concluso a Noto, in Sicilia, prima di inaugurare la leg americana, sfatiamo i timori di dover annoverare l'interprete de Iltra quelle star che si dedicano alla musica per sfizio e con esiti mediocri.ha iniziato a cantare e incidere dischi nella natia Nuova Zelanda da adolescente e quando, a 21 anni, ha deciso di fare ritorno in Australia in cerca di fortuna si è mantenuto facendo il busker per le vie