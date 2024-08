Nuovi contatti con Fininvest Monza a stelle e strisce?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un nuovo gruppo di imprenditori si sta interessando al. A partire dalle scorse settimane ci sono stati alcunia distanza, seguiti da incontri anche in presenza. Incontri informativi, conoscitivi, tipici delle prime fasi di una trattativa. Quella in essere riguarda un gruppo statunitense e, proprietaria della società brianzola. Al momento non si sarebbe parlato di quote di maggioranza o minoranza, ad esempio. Ma il discorso, di fatto, è stato avviato e verrà aggiornato, nel dettaglio, più avanti. Nei mesi scorsiera stata a lungo in contatto con un’altra realtà, Orienta Capital Partners, ma a metà maggio era arrivato lo stop. Le parti - era filtrato - avevano comunque convenuto di mantenere aperti i canali per eventualidialoghi.