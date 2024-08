Gambero Rosso e Vinitaly fanno sistema per promuovere il vino italiano negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 agosto 2024) Prove diItalia nel mondo del. È stato siglato un nuovo accordo tra, Veronafiere e Agenzia Ice per rafforzare la squadra per la promozione deltricolore nel mondo. L'appuntamento è perUsa, che si svolgerà a Chicago il 20 e 21 ottobre dove saranno presentate, in anteprima per il mercato americano, una ricchissima selezione di etichette insignite dei Tre Bicchieri nella prossima 38^ Guida Vini d’Italia 2025. È una delle novità più rilevanti della prima edizione della due giorni b2b organizzata da Veronafiere e Fiere italiane al centro espositivo Navy Pier, in sinergia con Agenzia Ice e la collaborazione della Camera di Commercio Italiana Americana con sede a Chicago.