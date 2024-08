Ciclismo su pista definita la coppia dell’Italia per la madison femminile Assenti Balsamo e Paternoster

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Domani si assegnano le medaglie per quanto riguarda laalper ilsualle Olimpiadi di Parigi 2024. Un appuntamento importante anche per l’Italia, che può giocarsi il podio: Marco Villa ha scelto lache andrà a disputare la prova. A sorpresa saranno Vittoria Guazzini e Chiara Consonni a rappresentare il Tricolore: non ci sarà Elisa, reduce ancora dai problemi fisici a causa della caduta di maggio in Spagna, assente anche Letizia, preservata per l’omnium di domenica. Tra le grandidi domani la belga Lotte Kopecky, anche lei concentratissima sull’omnium dopo la medaglia in strada nella prova in linea. Le coppie favorite sono quella statunitense, quella britannica, quella danese e quella francese davanti al pubblico di casa.