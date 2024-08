Prime Video | ecco le serie tv disponibili da agosto 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In arrivo anche per il mese dialcune nuovetv pronte ad arricchire il catalogo di. A seguire potete leggere i titoli con la data d’uscita e alcune curiosità. Batman: Caped Crusader Dal 1è disponibile la nuovaanimata prodotta da J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm. Gli episodi vogliono offrire una rivisitazione in stile noir del mito di Batman, concentrandosi soprattutto su un giovane Bruce Wayne durante lefasi della sua carriera di nemico del crimine a Gotham City. Prende ispirazione dalle storie anni Quaranta e Sessanta legate al personaggio. “Batman: Caped Crusader” esplora i temi della corruzione e del crimine in un'ambientazione d'epoca stilizzata.