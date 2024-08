Olimpiadi di Parigi 2024 | il medagliere italiano aggiornato al 6 agosto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 agosto 2024) I campioni italiani continuano a regalare al pubblico grandi soddisfazioni e sono motivo di orgoglio per la Patria. Il percorso degli sportivi allediè in impennata, anche se non mancano risultati inaspettati e colpi di scena dell’ultimo minuto. Ecco ilalle ultime giornate. Ledistanno rappresentando un evento storico per l’Italia, con prestazioni eccezionali da parte degli atleti azzurri. Al 6, l’Italia ha conquistato un totale di 25 medaglie, di cui 9 ori, 8 argenti e 8 bronzi, posizionandosi al settimo posto nelcomplessivo. Successi nelle discipline individuali allediSul fronte del nuoto, gli atleti italiani hanno brillato in questa disciplina. È stato Nicolò Martinenghi a vincere l’oro nei 100m rana maschili e Thomas Ceccon nei 100m dorso maschili.