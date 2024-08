Grande successo per la mostra antologica ’Divinessenze’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024)a Città di Castello per ladi Annunzia Fumagalli e le opere dello scultore Nazzareno Tomassetti. L’esposizione si è tenuta nella pinacoteca comunale. La, terminata domenica scorsa, ha permesso di ripercorrere la carriera dell’artista, membro di spicco dell’Arca dei Folli di Cupra. L’iniziativa è stata patrocinata dal comune di Città di Castello e dalla Regione Umbria. La presentazione e l’allestimento sono stati a cura di Danilo Tomassetti che ha introdotto i presenti nelle varie sale affinché ognuno potesse confrontarsi con il tema delle divinessenze. Un viaggio interiore dove ogni certezza sembra perduta ma si ritrova poi la via della gioia attraverso il proprio raccolto in vita, il lascito del proprio fare.