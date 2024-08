Fratelli d’Italia a Torvaianica per Raccontare il buon governo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pomezia, 7 agosto 2’24 – Domani giovedì 08 agoato dalle 17:30 alle 19:30 presso lo stabilimento Celori (Lungomare delle Sirene, 397),, insieme al Sindaco Veronica Felici, il Sen. Marco Silvestroni, assessori e consiglieri comunali, incontrerà i cittadini peri risultati di questoe le riforme del Fisco, del Premierato, dell’Autonomia e della Giustizia che rivoluzioneranno la Nazione. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.