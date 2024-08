Clamoroso Chiesa l’agente lo offre ad un’altra big italiana

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Federicoè ancora alla ricerca di una nuova sistemazione: il suo agente lo ha proposto adbigIn casa Juventus è ancora apertissima la questione. In scadenza di contratto il prossimo anno, la società lo ha messo sul mercato ufficialmente: a farlo è stato lo stesso Thiago Motta dopo l’amichevole contro il Brest. Attualmente il calciatore è fuori rosa, si sta allenando per tenersi in forma e per prepararsi ad una nuova avventura, nonostante lui tramite i social continui a mandare segnali. Proprio stamattina ha pubblicato una foto su Instagram con la maglia della Juve e i cuori bianconeri. Una strana comunicazione quella del calciatore, soprattutto dopo le dichiarazioni ufficiali dell’allenatore. La volontà del club è chiara: vendere per evitare di perderlo a zero fra un anno e il suo agente si sta muovendo.