Giorni di lavoro per la Recanatese | Gomez può essere l’acquisto top

(Di martedì 6 agosto 2024) Il calcio d’agosto è quanto di più inaffidabile si possa immaginare. Vietato quindi trarre ogni conclusione dopo il galoppo con la Sangiustese di sabato, tuttavia qualche considerazione con l’allenatore Giacomo Filippi si può comunque trarre: "possiamo dire che ci sono state indicazioni positive nel contesto di una prima fase della preparazione che procede senza intoppi. Ovviamente siamo in fase di rodaggio e non può checosì, però ci sono delle buone premesse". Melchiorri a riposo esclusivamente a scopo precauzionale? "Assolutamente sì visto che la mattina aveva accusato un fastidio all’unghia, ma nulla di cui preoccuparsi". L’organico è ancora in fase di allestimento. L’urgenza, al momento, è quella di un difensore esperto? "Mi manterrei sulle generali dicendo che è fondamentale il completamento della rosa e si sta lavorando in tal senso.