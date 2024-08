Beach volley Nuss Kloth escono clamorosamente agli ottavi! Herrera Gavira infiniti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) L’Italia esce di scena dal torneo olimpico con la sconfitta di Nicolai/Cotafava in due set per mano dspumeggianti statunitensi Partain/Benesh. La coppia del giorno è quella spagnola con(sei partecipazioni ai Giochi) eche hanno battuto 2-0 i polacchi Bryl/Losiak e si sono qualificati per i quarti dove troveranno i campioni olimpici uscenti, i norvegesi Mol/Sorum che hanno battuto 2-0 gli statunitensi Evans/Budinger. Compelta il quadro la facile vittoria di Cherif/Ahmed 2-0 su Grimalt/Grimalt. In campo femminile desta scalpore l’eliminazione immediata delle statunitensi, una delle coppie favorite per l’oro e ieri sconfitta dalle canadesi Melissa/Brandie. Le tedesche Müller/Tillmann sono uscite per mano di Tina/Anastasija, sconfitte 1-2 (13-21, 21-17, 16-18).