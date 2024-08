Parkinson al Santissima Annunziata il primo impianto di levodopa sottocute il quarto in Puglia apre nuovi scenari per il trattamento della patologia e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoNella Struttura Complessa di Neurologia e Stroke Unit deldi Taranto, diretta dal dottor Giovanni Boero, è stato effettuato nei giorni scorsi ildiper infusione sottocutanea, ilfino a ora in. Ilinnovativo, eseguito ancora in pochi centri in Italia,un nuovoo terapeutico per iaffetti da Morbo dinon ben controllati con la terapia orale. Laè il farmaco più efficace per ilmalattia di, si assume per via orale, sotto forma di capsule o di compresse, ma le fluttuazioni delle concentrazioni plasmatiche del farmaco, quando viene ingerito, sono spesso associate a un controllo variabile dei sintomi motori e allo sviluppo di movimenti involontari.