Italia tra sfide decisive ed esordi | la presentazione del day 10

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’traed, sognando altre medaglie: ladel day 10 delle Olimpiadi di Parigi 2024. Lunedì 5 agosto inizia una nuova settimana, che apre anche i programmi di diversi sport. Missione assolutamente non facile per il Bel Paese quella di conquistare un altro podio per allungare la striscia di giorni consecutivi a podio (ora sono 29), ma gli azzurri vogliono sorprendere. Attenzione poi alledi pallanuoto e volley maschile, ma anche beach volley e non solo. Scopriamo dunque quali sono gli atletini impegnati nelle diverse discipline della decima giornata di questa edizione dei Giochi Olimpici.