Fiorentina-Ararat Armenia Puskás Akadémia in tv | data orario canale e streaming Conference League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Laconosce le possibili avversarie all’ultimo turno dei playoff di, i quali consentiranno di accedere alla fase finale della competizione. Due volte sino in fondo nel terzo torneo internazionale per importanza, dietro alla Champions e all’Europa, l’obiettivo della compagine viola è sollevare finalmente al cielo il trofeo continentale. Gli uomini di Paladino dovranno vedersela contro la squadra armenao la magiara, svelate come potenziali opponenti dei toscani dopo il sorteggio dei playoff andato in scena durante il primo pomeriggio di lunedì 5 agosto.