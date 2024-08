EA Sports FC 25 pubblicato il nuovo video gameplay dedicato ad Ultimate Team

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 5 agosto 2024) Electronic Arts haundi EAFC 25,in questo caso esclusivamente all’, quella che è senza dubbio una delle modalità più giocate ed amate dai fan della serie digiochi. Il publisher canadese ha quindi rivelato che l’ultimo capitolo di EAFC includerà una modalitàche consentirà ai fan di rimuovere i contratti, andando in questo modo a soddisfare una delle richieste più pressanti della community. Come se non bastasse questa novità, all’interno di EAFC 25 sarà presente ancheRush dedicata a partite 5 contro 5, con tanto di integrazione della funzione FC IQ all’interno della gestione delle tattiche. Inoltre è stato cambiato l’hub, con l’obiettivo di rendere più semplice e piacevole la personalizzazione del proprio