Judo Italia outsider di lusso nella prova a squadre olimpica Francia e Giappone favorite

(Di sabato 3 agosto 2024) Tutto pronto alla Champ de Mars Arena per l’ultimo evento delai Giochi Olimpici di Parigi 2024, lamiste. Un format introdotto per la prima volta nel programma olimpico a Tokyo 2021 e poi confermato anche nell’edizione successiva, in cui laproverà a bissare l’epico trionfo di tre anni fa con l’obiettivo di chiudere in bellezza una settimana con più ombre che luci rispetto alle aspettative della vigilia (1 solo oro su 14 categorie individuali). Si preannuncia l’ennesima finale stellare tra le superpotenze delglobale, con i nipponici che meditano la vendetta perfetta per la fragorosa sconfitta casalinga rimediata proprio contro i transalpiniprima storica finaledel Team Event.