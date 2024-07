LIVE Polonia-Brasile 1-2 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 18-17 è battaglia nel quarto parziale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-17 Ilchiama time-out. 17-17 Murone di Huber su Darlan, che occasione sprecata. 16-17 Adriano passa in mezzo al muro da posto quattro. 16-16 In rete il servizio di Lucarelli. 15-16 Lucarelli a segno da posto due. 15-15 Pipe di Leon, Janusz sta aprendo il gioco. 14-15 Parallela imprendibile di Darlan. 14-14 Primo tempo anche per Huber. 13-14 Adesso Janusz si affida solo a Kochanowski. 12-14 Invasione a rete di Semeniuk, break pesante per i brasiliani. 12-13 Darlan torna a farsi vedere in attacco. 12-12 Ancora un colpo dal centro per Kochanoeski. 11-12 Cavalcante passa sopra il muro con un salto impressionante. 11-11 Primo tempo di Kochanowski. 10-11 Clamorosaaa pipe di Lucarelli. 10-10 Leon sciupa un contrattacco prezioso. 10-9 Ancora un errore in attacco di Darlan, l’opposto sta calando a picco.