Il Legnano calcio ufficializza De Rose | sarà il responsabile dell’area tecnica e amministrativa del club

(Di mercoledì 31 luglio 2024)(Milano), 31 luglio 2024 - L'ACla nomina di Alessandro Decomedell'Areadel. Il neo dirigente lilla ricoprirà il ruolo di Chief Technical Officer con delega completa ed affiancherà l'attuale consiglio direttivo gestendo in modo strutturale ed autonomo tutti gli aspetti di naturaeddell'AC. Alessandro De, da più di vent'anni nel mondo del, vanta esperienze importanti in Italia ed all'estero. Ha lavorato nel settore giovanile del Cosenza e, tra le altre, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo all'Acireale, al Gallipoli, alla Palmese, al Corigliano ed al Capo Rizzuto. Fuori dai confini nazionali, invece, ha lavorato perprofessionistici in Ucraina e a Malta ed è attualmente presidente di un'agenzia di osservatori calcistici.