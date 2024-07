Nuovo Sabin lavori dell’Alta velocità e tutele delle Belle Arti Ma il terreno è un’incognita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Bologna, 30 luglio 2024 – “Rischiamo di restare anni nei container? Va bene perché, alla fine, avremo una scuola che rispetta la nostra identità”. Sempre che questa scuola – o meglio, questa succursale – si riesca a costruire. A poche ore dal Consiglio di Istituto che ratificherà il no al trasloco al Polo dinamico di via Zacconi – mossa che libera gli spazi per lo spostamentoBesta – il cellulare della preside del liceo, Rossella Fabbri, non smette di vibrare. Il suo “no” al trasloco, Fabbri lo aveva già pronunciato venerdì a Palazzo d’Accursio, con il placet di Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto, oltre agli studenti. Una soluzione, quella di andare in via Zacconi e abbandonare container, che sembrava fino a pochi giorni fa inevitabile. Ma nel giro di poche ore, la vicenda ha preso una piega incredibile.