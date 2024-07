KISS KISS – Conte vuole Gilmour e sogna Neres | le ultime novità sul mercato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 30 luglio 2024)punta su, ma la trattativa è legata alle cessioni di Gaetano e Ngonge. Perserve un’ulteriore manovra economica. Napoli, 30 luglio 2024 – Ilestivo del Napoli è in fermento, con il direttore diNapoli, Valter De Maggio, che ha offerto nuovi dettagli sulla strategia della squadra azzurra in un’intervista esclusiva su Radio Goal. Con l’arrivo della stagione calcistica e le prime sfide all’orizzonte, il Napoli sta cercando di completare il suo organico per affrontare al meglio il campionato e le competizioni europee.punta suAntonio, allenatore del Napoli, ha espresso un interesse marcato per Billy, centrocampista scozzese del Brighton. De Maggio ha confermato checonsiderauna priorità assoluta. Tuttavia, per concretizzare questo acquisto, il Napoli deve prima liberare uno slot nel proprio organico.