Venezuela Maduro riconfermato presidente con il 512% dei voti La protesta dell’opposizione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Caracas – Con l’80% delle schede scrutinate, Nicolasè statodel, ottenendo 5.150.092, pari al 51,2%. Il suo diretto avversario, Edmundo Gonzalez Urrutia, ha raccolto 4.445.978, ovvero il 44,02%. Lo ha annunciato il Consiglio elettorale nazionale (CNE), sei ore dopo la chiusura dei seggi. L’affluenza alle urne è stata del 59%. Il CNE ha inoltre denunciato un'”aggressione al sistema” che ha causato ritardi nel processo di scrutinio. Ilha celebrato la vittoria con migliaia di sostenitori riuniti davanti al Palazzo Miraflores. “Non ci sono riusciti con le sanzioni, con l’aggressione, con la minaccia. Non ce l’hanno fatta ora e non ce la faranno mai con la dignità del popolo del. Il fascismo in, la terra di Bolivar e Chavez, non passerà,” ha dichiarato.