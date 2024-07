La Dea Bendata passa dalla Lombardia | nel bresciano vincita da 107mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 luglio 2024 – La Deatae ha colpito nel segno: la regione, in particolare la provincia bresciana, è stata la vera regina delle estrazioni del Lotto e 10eLotto grazie a numerose e importanti vincite. Un fortunato di Brescia ha vinto, grazie ad un terno sulla ruota di Palermo (combinato all'Opzione Oro) ben 107.750. Con la stessa giocata, ma su Tutte le Ruote, sono stati vinti altri 10.775, sempre in virtù dell'Opzione Oro. Gloria anche al 10eLotto grazie ai 15.000vinti a Lumezzane con una giocata nella modalità frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. A Milano, grazie all'Opzione Extra sono state centrate due vincite da 12milaciascuna. Infine, ad Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo, sono state realizzate due vincite da 6.000ciascuna.