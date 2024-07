Elezioni farsa in Venezuela Cirielli | l’Ue non riconosca il voto Terzi | Maduro un autocrate sanguinario

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Oggi non è un bel giorno per la democrazia perché inl’opacità sulle, svoltesi in un clima di estrema tensione, e sul loro esito ha avuto ancora una volta la meglio sulla volontà di un popolo di eleggere liberamente, scevro da condizionamenti di qualsiasi natura, il proprio presidente”. Nel commento del viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo, c’è tutto lo scetticismo del governo italiano sulla conferma di. “Inun copione già scritto” “La mancanza di trasparenza e di equità nello svolgimento delle operazioni elettorali, così come denunciato dalle opposizioni – prosegue l’esponente di FdI – pone il problema della regolarità delle. L’Unione europea, dunque, nonla rielezione diine chieda la verifica dell’esito delle votazioni”, aggiunge il viceministro.