Conseguenze impreviste | Israele-Hezbollah diplomazia al lavoro per la de-escalation

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha ribadito che colpirà duramente il movimento sciita libanese filo-iraniano, dopo che sabato un razzo Falaq di fabbricazione iraniana ha colpito un campetto da calcio a Majdal al Shams, città drusa nel Golan, uccidendo 12 minori. Il quadro generale lascia presagire che i militari israeliani risponderanno «in modo pesante», evitando, però, di estendere il conflitto in corso nella Striscia di Gaza anche al Libano, sia per le risorse militari a disposizione, ma, ancor di più, per scongiurare una reazione iraniana e, quindi, una pericolosissimaregionale. A livello internazionale, le cancellerie stanno lavorando per scongiurare un aumento della tensione, avvertendo i propri concittadini a lasciare il Libano, mentre alcune compagnie aeree hanno cancellato temporaneamente i voli verso l'aeroporto di Beirut.