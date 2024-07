Parigi 2024 il cantiere perenne e la città senza la città

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 lug. (askanews) –, la mattina, la prima domenica dei Giochi olimpici. L’atmosfera è strana, nonostante il sole e una luce finalmente estiva dopo tanta pioggia. Molte strade sono deserte, le auto praticamente invisibile, diverse fermate della metropolitana restano chiuse. Laè silenziosa, la gente si muove a piedi lungo itinerari ben precisi, che non possono essere cambiati. Ci sono ancora le tracce della Cerimonia inaugurale che ha attraversato tutta, ci ma sono già giornate di competizioni, eppure sembra tutto ancora in divenire. La sensazione di vivere in unè forte, tutto quello che non è sotto i riflettori globali delle tv di tutto il mondo sembra mantenere un’aria provvisoria, le transenne sono ovunque, così come i blocchi della polizia.