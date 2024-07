Non sicuro | salta l' allenamento del triathlon nella Senna Che succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 luglio 2024) Acque mosse (e non solo) a Parigi. Dopo aver accolto nel suo letto la fede di Gianmarco Tamberi, l'azzurro che durante la cerimonia d'apertura ha perso l'anello forse per il troppo entusiasmo, lanon trova pace. Sebbene sia tornata faticosamente balneabile per le Olimpiadi grazie a mesi di sforzi, il primoin acqua delè stato annullato perché il livello di inquinamento del fiume della città è risultato "non" per la salute degli atleti. Lo hanno riferito gli organizzatori dei Giochi, sostenendo che le piogge cadute venerdì e sabato a Parigi hanno alzato il tasso di inquinamento del fiume.