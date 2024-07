Olimpiadi Firenze esulta per i suoi campioni | medaglia di bronzo per Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Grande festa aper i, che alledi Parigi 2024 hanno ottenuto ladinella staffetta 4x100 stile libero. Non schierati, i due hanno comunque ottenuto ladidopo aver fatto parte del quartetto per la semifinale. Gli azzurri hanno chiuso alle spalle degli Stati Uniti (oro) e Australia (argento). Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo (questa la formazione schierata per la finale) hanno nuotato in 3:10.70, dietro a Usa (3:09.28) e Australia (3:10.35). Fiorentino, 29 anni, nato e cresciuto sull’Arno alla Rari Nantes Florentia per la quale è tesserato insieme all’Esercito,aveva conquistato già un argento ai Giochi Olimpici di Tokyo tre anni fa. Adesso ladia Parigi 2024 si aggiunge al suo palmarès.