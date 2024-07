Non come quell’altro | la foto di Materazzi sui social e la polemica con Ibrahimovic

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Riaccendere vecchi attriti, ancora una volta. Tutto per una. Basta poco a Marcoper poter creare l’ennesimo sfottò contro Zlatan, ex compagni ai tempi dell’Inter. Mai stati grandissimi amici, soprattutto dopo il trasferimento dell’attaccante svedese a Barcellona con l’obiettivo di vincere la Champions League: destino vuole che quella coppa è stata vinta qualche mese dopo, ma dal club nerazzurro. Un trionfo che il difensore nerazzurro ha voluto rimarcare più volte nel corso degli ultimi anni. Così, ancora una volta,ha alimentato la loro rivalità con un’altra provocazione. Tutto nasce da un post del profilo ufficiale della Serie A per celebrare il 15esimo anniversario dall’arrivo di Samuel Eto’o a Milano, inserito proprio nello scambio con