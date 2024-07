La sannita Silvia approda alla Scuola di Danza del Teatro San Carlo di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’altra giovanissimaentra a far parte delladi Ballo delSandiPisaniello, dieci anni, cresciuta nelladiGiselle di Montesarchio, ha superato le audizioni e sarà un’allieva del Primo Corso Regolare delSan. “Una grande soddisfazione pere soprattutto per ladiGiselle – commenta Alessandro Pepe di CNS Libertas – a lei è rivolto un grande in bocca al lupo da parte di tutta l’associazione, con la speranza che possa coltivare questo sogno raggiungendo traguardi importanti”. Soddisfatta anche la maestra Gioia Concetta che ha ospitatonella suafin dall’età di 5 anni: “Sono estremamente contenta per il risultato raggiunto da, ora le auguro un brillantedidelSandi”.