Verso Manchester City-Milan dove vederla in tv e il probabile undici di Fonseca

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilsi prepara ad affrontare ilnella tournée negli USA: eccovedere la gara in tv e ildiArchiviata la prima amichevole del nuovodi Paulo, terminata con il risultato di 1-1 con il Rapid Vienna, i rossoneri adesso si troveranno davanti un vero e proprio tour de force contro alcuni dei migliori club europei. A inaugurare la tournée negli USA, ci sarà la sfida contro ildi Pep Guardiola. La gara si giocherà domenica 28 luglio 2024 allo Yankee Stadium di New York. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 00.00 (italiane). La gara sarà visibile su DAZN e su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). C’è grande curiosità per quanto riguarda l’che metterà in campo il tecnico portoghese, che potrebbe basarsi su un 4-2-3-1.