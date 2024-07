Sos medici d’urgenza Paura delle denunce e stipendi troppo bassi si perdono i migliori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Pisa, 26 luglio 2024 – “Una vita impegnativa,, assicurazioni costose e compensi”. Sono questi i motivi per cui, secondo il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, c’è una carenza di specializzandi nei pronto soccorso. Un “problema strutturale” che in futuro rischia di paralizzare il primo accesso alle cure ospedaliere. “I giovani che si affacciano alla professione sanitaria non sono incentivati a scegliere una specializzazione innaemergenze e urgenze - afferma a La Nazione il rettore Zucchi -. Innanzitutto è una vita dura e complicata, con turni serrati e una quantità enorme di persone da gestire. In secondo luogo c’è una grandedella responsabilità legale. Chiunque vada a lavorare al pronto soccorso, a ogni livello, deve infatti mettere in conto che riceverà 2-3all’anno per le quali non è coperto.