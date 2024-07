Equitazione i cavalli dell’Italia del completo superano la prima ispezione alle Olimpiadi Finiscono i Giochi per Lea Siegl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Prime sorprese a Parigi, dove oggi era in programma ladeiimpegnati da domani nel concorsodeiOlimpici: sugli 81presentati d27 Nazioni qualificate, compresi gli individualisti, 5 sono stati rinviati ad una seconda presentazione ed uno successivamente non è stato accettato. Sono stati inviati all’holding box l’individualista marocchino Noor Slauoi su Cash In Hand, la svizzera Melody Johner su Toubleu de Rueire, l’austriaca Leasu DSP Fighting Line, la svedese Malin Asai su Golden Midnight e la britannica Yasmin Ingham su Banzai du Loir. Dopo la seconda presentazione l’austriaca Leae DSP Fighting Line non sono stati accettati e le lorosono terminate dunque anzitempo. Tutti gli altri binomi sono stati accettati.