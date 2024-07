Cajuste può lasciare il Napoli | la Fiorentina ci prova

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lapuntadel. Trattativa in corso tra i club. Le ultime sul possibile trasferimento del centrocampista azzurro.su: avviati i contatti colLaha messo nel mirino il centrocampista del. Il club viola sta cercando una formula che possa soddisfare entrambe le parti per il trasferimento del giocatore. La trattativa per: i dettagli Secondo quanto riporta Sky Sport 24, la società viola è in attesa di nuovi contatti con la dirigenza delper definire i termini dell’eventuale trasferimento di. Commisso vorrebbe il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma la proposta non convince pienamente il. Il club azzurro vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo. I viola starebbero preparando una nuova offerta.