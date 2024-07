Tragedia al rientro dalle vacanze | morte mamma e tre figlie un’amica e il figlio di 11 anni | Questa è l’ultima foto insieme

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Madre e figli morti in un terribile incidente stradale. La famiglia stava tornando, quando l’auto ha rallentato in una zona in cui stavano effettuando dei lavori stradali ed è stata tamponata violentemente da un camion. La scena è stata terribile, l’auto è stata letteralmente schiacciata e per i passeggeri non c’è stato niente da fare. La madre di quarantadueè mortaai tre figli di dodici, undici e otto. Le vittime si chiamavano Karly Perez, 42, di Bng e le sue tre, Olivia, 12, Emalynn, 11, e Giana, 8. Nell’incidente sono morti anche l’amica di Karly Perez, Heather Ventura, 37, di Upland, e suotredicenne, Lucas Tejada.