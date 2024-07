Da Bangkok idee per capire come cambia la ristorazione negli alberghi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 luglio 2024)quale cucina proporre ai propri ospiti non è mai facile. Tanto che si tratti di un gruppo affermato o di una nuova realtà, e nonostante lasia ormai diventata un traino nelle logiche di acquisto, azzeccare la formula correttadecisamente il fatturato. Per noi italiani non è ancora costume vivere gli hotel se non siamo ospiti, mentre per gli stranieri di tutto il mondo glinon solo sono un elemento chiave della vacanza ma sono anche un luogo alternativo di intrattenimento e relax, diventando spesso asset portante del viaggio. Ecco perché avere un ristorante stellato, un servizio di room dining efficiente, un cocktail bar aperto fino a tarda notte, un bar a bordo piscina, sono tutti elementi che ci aiutano nella scelta.