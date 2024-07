I giovani travolti dall’ansia | Cresce la patologia psichica i genitori tornino a dire no

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) "Inside Out 2", il sequel del film d’animazione Disney-Pixar sul mondo delle emozioni che ha battuto ogni record aggiudicandosi l’incasso più alto del 2024, entra nella pubertà e con lei compare l’"Ansia" come co-protagonista. Prendendo spunto dal film parliamo dell’ansia con il medico neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta Maurizio Pincherle. "Inside Out 2" racconta come questa emozione, da sana e funzionale quale dovrebbe essere, possa trasformarsi in una condizione psicologica molto dolorosa. "L’ansia è la protagonista – dice – della nostra vita e della nostra epoca. È un problema enorme per i, è da intendere come risultato della paura di non riuscire ad affrontare le difficoltà poste da una società che viene da loro percepita come nemica".