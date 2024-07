Ginnastica artistica calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lasarà protagonista alledi, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. La Polvere di Magnesio è uno degli sport di classe A insieme ad atletica leggera e nuoto, ovvero una delle discipline ritenute più importanti in assoluto ai Giochi. Le competizioni riservate ai grandi attrezzi si consumano solitamente nei primi dieci giorni di gara e si assegneranno ben quattordici titoli (otto maschili e sei femminile), per un totale di ben 42 medaglie.