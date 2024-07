Benedetta Rossi vende il 51% della sua società a Mondadori per almeno 69 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Come influencer di valore c’è ormai rimasta soltanto lei. E che valore. Con la “caduta” di Chiara Ferragni,può fregiarsi del titolo di influencer numero uno del Belpaese (anche se per l’esattezza è una content creator). E lo dimostra la cifra da capogiro con la quale ha venduto ail 51%sua. Quanto guadagnadalla cessioneCon un esborso di 6,9diMedia acquisirà il 51% del capitale sociale di Waimea S.r.l., latitolare di tutti dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’immagine die del marito Marco Gentili. Waimea è detenuta al 97,9% dae Marco Gentili (individualmente e per il tramiteMaui Media) e al 2,10% su base paritetica da Emiliano Messeni e Marco Iacobellis.