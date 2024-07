A Viareggio è sempre Carnevale L’assalto alla Cittadella per il Summer Show Carri come scenografia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Voglia di, voglia di divertirsi e di mascherarsi fuori stagione. La risposta del popolo di Burlamacco – ma anche di tanti turisti e villeggianti – è stata eccezionale sabato sera in occasione del Carnival, una sorta diestivo allestito nel piazzale della. Seifatti uscire dagli hangar e sistemati quasi a fare dateatrale – con movimenti al completo e figuranti a bre – la musica di Andrea Paci dj e il resto,si dice, viene da sé. Piazzale dellagremitoforse in pochi si immaginavano e speravano. Tanti accorsi per vedere un’ultima volta iche abbiamo visto sfilare sui viali a mare lo scorso febbraio, ma tanti altri arrivati semplicemente per trascorrere un sabato sera diverso.