Tennis Torneo Vintage successo anni ’50 Quando il legno era protagonista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Un evento originale e di grande fascino. Sui campi del CircoloFirenze si è concluso ilDavis Cup - 3° Memorial Gabriele Aiazzi, con la partecipazione di numerositi in una bella giornata di sole. La particolarità era l’obbligo di giocare con racchette di50 e con abbigliamenti del passato. In campo otto squadre miste formate ognuna da 4 giocatori, rigorosamente equipaggiati come richiede il regolamento. Ilè stato organizzato da Andrea Mazzocchi, socio del Ct Firenze, insieme ad altri consiglieri in una splendida cornice con auto d’epoca e vecchie moto e scooter50. La finale, giocata davanti a un numeroso pubblico alle Cascine, vedeva la squadre affrontarsi in due singolari e un doppio.