L’Europa strategy per arginare il ciclone Trump all’orizzonte L’opinione di d’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 luglio 2024) La nuova frontiera americana sembra essersi spostata in Europa. Una delocalizzazione simile ad un esilio che per l’american dream di Bob Dylan, Joan Baez, Martin Luther King, di John e Robert Kennedy, é insieme un innesto di democrazia in progress nel vecchio continente, in attesa di tornare a interpretare l’anima profonda degli States sconvolti come il resto del mondo da un bug crash digitale per fortuna solo temporaneo, ma comunque anteprima della cyber war. Stati Uniti che, a meno dell’ultima chance di un’alternativa elettorale alla francese che l’obnubilazione di Biden si ostina ancora a negare, si apprestano a rivivere le convulsioni della “doctrine”, intrise questa volta nei veleni di un’immunità presidenziale che é la negazione dei principi democratici della Costituzione dei Padri Pellegrini.