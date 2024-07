La borsa paillettes alla conquista della moda giorno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 21 luglio 2024) Un tocco di luce non guasta mai, sopratutto sotto il caldo sole estivo. La2024 dimostra la propria versatilità che va ben oltre Capodanno e le feste in discoteca, proponendosi come un divertente passe-partoutstagione calda. Colorata, dalle tonalità calde e frizzanti, ma anche neutra in oro o argento, ideale per cerimonie ed eventi più formali. Questo accessorio è utile per esaltare senza sforzo i propri look, aggiungendo un po’ di brio al proprio guardaroba.