Delirio a In Onda per Sharon Stone contro Trump | ecco come la sinistra si va a schiantare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Il mondo, volente o nolente, la ricorderà sempre così: capello biondo corto, vestitino bianco aderentissimo, sorriso malandrino, accavallamento indecente. I tempi di Basic Instinct persono lontani, lontanissimi (40 anni o giù di lì) sebbene l'attrice americana si diverta di tanto in tanto a replicare sui social la scena-cult di quel film. Ma ora c'è poco da ridere, ripete serissima e contrita, coperta da un velo di lino che da icona sexy la trasforma in una sibilla. Da Taormina, dov'è stata l'ospite d'onore del Film Festival siciliano, la diva molto liberal si lancia in un sermoneDonald. A Innon aspettavano altro e così ripropongono le sue parole, manco fosse Angela Merkel. «Ogni paese storicamente attraversa un periodo in cui una singola persona vuole diventare il padrone di quel paese - scandisce con voce tremante -.