Calciomercato Milan l’Atletico Madrid sfida Moncada per Niclas Fullkrug La situazione

(Di domenica 21 luglio 2024), c’è anchesull’attaccante tedescopuò essere beffato? LaNon solo il, c’è anchesull’obiettivo di mercato dei rossoneri,. Secondo quanto riportato da As in Spagna, infatti, i Colchoneros hanno messo nel mirino l’altro obiettivo di mercato del Diavolo, dopo Alvaro Morata. Sarebbe un po’ una vendetta quella della squadra spagnola, visto che i dirigenti di quest’ultima non sono stati contati di come il club rossonero ha chiuso il colpo per il 31enne ex Juve. In casa Atletico, infatti, c’è il dente avvelenato con il, in quanto l’addio di Morata è stato visto un po’ come una mancanza di rispetto, dato che le lo spagnolo soltanto il 2 luglio scorso aveva pubblicato un messaggio sui propri canali social dichiarando la voglia di restare nella capitale spagnola.