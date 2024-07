Attentato a Trump | Il Secret Service negò all’ex presidente risorse federali aggiuntive per la protezione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Nel corso degli ultimi due anni ilha più volte respinto le richieste di ulteriorie personale avanzate dagli agenti schierati in difesa di Donald. Lo riporta il Washington Post che cita fonti secondo cui gli agenti della sicurezza dell’ex, nei due anni prima dell’, avevano fatto richiesta di cecchini, magnetometri e agenti per gli eventi più affollati di. È una vera e propria bufera quella che si è abbattuta sula causa delle falle che hanno portato al tentato assassinio del candidato repubblicano. Quasi immediatamente dopo il fallitoalla vita di, lo scorso fine settimana, ilha affrontato accuse da parte dei repubblicani e di anonimi funzionari delle forze dell’ordine sul presunto diniego di aumentare leper mettere in sicurezza i comizi più frequentati.