Lotto basta una sola moneta per vincere 62mila euro

(Di sabato 20 luglio 2024)unaper. Ecco il colpo clamoroso piazzato nel corso dell’ultima estrazione. Ma non è laUn, unica e, da 2, per. Dite che non sia possibile? E noi invece vi diciamo che è tutto possibile. Così come ci viene riportato da Agimeg.it, il fatto è successo in una delle ultime estrazioni del gioco più amato dagli italiani, quello del, che continua a fare sognare in maniera incredibile.(AnsaFoto) – Ilveggente.itDoppia vincita nel Lazio in questo caso, con una quaterna e con addirittura una cinquina. E con soli dueinvestiti il fortunato vincitore è riuscito a portare a casa la bellezza di. Un sogno vero e proprio, uno di quelli che capitano unavolta nella vita ma che quella vita te la cambiano in maniera importante.