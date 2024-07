Un cartello di coop sociali per gestire appalti sanitari | tre arresti della Finanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Modena, 19 luglio 2024 – Untra treerativeper sfruttare gli, causando tra l'altro disservizi per l'incapacità di portarli avanti fino in fondo. Ad esempio, veniva garantita una lista di medici a copertura di determinati servizi la quale, in realtà, contava solo pochi professionisti disponibili. Ma sono stati anche 'inviati' medici senza titoli, perché non specializzati. Adesso tutti i protagonisti, i titolari delle, si trovano in carcere. Nel mirino di Guardia die Procura a Modena, nella cornice di un'indagine estesa a varie regioni a livello nazionale, sono finite 39 procedure ad evidenza pubblica, riferite al periodo tra 2019 e 2023, per un totale di importi a base di gara di oltre 29 milioni di euro.