Tutto pronto per il ‘Giro della Lunigiana’ Ventotto squadre e 168 corridori al via

(Di venerdì 19 luglio 2024), di cui sedici selezioni regionali italiane e 12 nazionali estere. E sono 168 iche si sfideranno in quattro giornate di gara, suddivise in tre tappe e due semitappe, percorrendo 370 chilometri, lungo due regioni, tre province e undici comuni. È l’estrema sintesi del GiroLunigiana, organizzato dal Casano Ssd Arl, giunto alla 48ª edizione, in programma dal 4 al 7 settembre. Un Giro definito da tempo la più importante competizione ciclistica giovanile al mondo per la categoria juniores, fonte di ispirazione per i talenti del futuro. Sulle sue strade sono passati e hanno trionfato i più grandi campioni del ciclismo professionistico. Tra i vincitori recenti spiccano i nomi di Tadej Poga?ar e Remco Evenepoel, protagonisti al Tour de France, tra i campioni del passato ricordiamo per tutti Vincenzo Nibali, Franco Chioccioli e Gianni Bugno.