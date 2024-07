Tappa 20 del Tour de France 2024 | altimetria percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Isola 2000, 19 luglio– Sembra ormai ipotecato ildee la20 – potenziale terreno fertile per ribaltoni – potrebbe rimescolare le carte solo dalla seconda posizione in giù. Il sigillo di Tadej Pogacar sulla classifica generale è arrivato a Isola 2000, con lo sloveno che ha attaccato e vinto la diciannovesimae messo le mani sulla doppietta Giro-che manca da fine anni novanta con Marco Pantani, che vinse nello stesso anno Grande Boucle e Corsa rosa. Netta superiorità per Tadej che ora ha lasciato a Vingegaard, staccato di 5’03”, ed Evenepoel, a 7’01”, la lotta per il secondo posto. Difficoltà invece per Giulio Ciccone che ha perso due posizioni in classifica e ora è decimo, insidiato da dietro da Santiago Buitrago. Sabato si chiude la gita in alta quota sulle Alpi prima della cronometro di domenica a Nizza. Vediamo ildella