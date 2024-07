Samira Lui ufficializza a sorpresa il ritorno in TV l’esilarante annuncio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 19 luglio 2024)Luiil suoin televisione da settembre, atornerà a “La ruota della fortuna”Lui sta collezionando un successo dietro l’altro spaziando tra set, shooting e nuove avventura. La Lui, solare ed energica riesce ad ammaliare fan e telespettatori con la sua dolcezza e il suo talento.é infatti un mix di bravura ed energia allo stato puro, e in tutto ciò che realizza professionalmente ci mette anima e cuore. La giovane showgirl ed ex gieffina dopo essere stata impegnata come concorrente nell’ultima edizione del Grande fratello è piombata sul set cinematografico del film Din “Don” con protagonisti Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. In attesa di vederla sul grande schermo,é tornata in televisione ne “La ruota della fortuna” affiancando il conduttore Gerry Scotti.